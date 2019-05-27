  • الإثنين 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. استخدام الـ ” USB ” في المطارات يعرض هاتفك للاختراق

استخدام الـ ” USB ” في المطارات يعرض هاتفك للاختراق

استخدام الـ ” USB ” في المطارات يعرض هاتفك للاختراق
وكالات(صدى):

كشف خبراء الأمن أن استخدام منافذ الشحن العامة ” USB ” في المطارات يمكن استغلالها من قِبَل قراصنة الإنترنت؛ وذلك لأجل اختراق هواتف المستخدمين.

وعن طريقة القيام بذلك، يقوم القراصنة بتعديل منافذ ” USB ” سرًّا، لتثبيت البرامج الخبيثة على هاتفك أو سرقة بياناتك الشخصية مثل ” رسائل البريد الإلكتروني، الصور، جهات الاتصال ” .

وفيما يتعلق بطريقة حماية الهاتف من الاختراق عند إيصاله بالـ ” USB ” في المطارات، فإنه يمكن للمستخدمين شراء جهاز مُطَوّر يمكن وصله بمنفذ USB؛ ليكون صلة الوصل بينه وبين الهاتف فيمنع تبادل البيانات والمعلومات السرية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *