استخدام الـ ” USB ” في المطارات يعرض هاتفك للاختراق

وكالات(صدى):

كشف خبراء الأمن أن استخدام منافذ الشحن العامة ” USB ” في المطارات يمكن استغلالها من قِبَل قراصنة الإنترنت؛ وذلك لأجل اختراق هواتف المستخدمين.

وعن طريقة القيام بذلك، يقوم القراصنة بتعديل منافذ ” USB ” سرًّا، لتثبيت البرامج الخبيثة على هاتفك أو سرقة بياناتك الشخصية مثل ” رسائل البريد الإلكتروني، الصور، جهات الاتصال ” .

وفيما يتعلق بطريقة حماية الهاتف من الاختراق عند إيصاله بالـ ” USB ” في المطارات، فإنه يمكن للمستخدمين شراء جهاز مُطَوّر يمكن وصله بمنفذ USB؛ ليكون صلة الوصل بينه وبين الهاتف فيمنع تبادل البيانات والمعلومات السرية.