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    مايو

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  3. مشاهد إنسانية يسطرها رجال الأمن لقاصدي بيت الله الحرام

مشاهد إنسانية يسطرها رجال الأمن لقاصدي بيت الله الحرام

مشاهد إنسانية يسطرها رجال الأمن لقاصدي بيت الله الحرام

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