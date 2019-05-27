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الخبر في صورة
مشاهد إنسانية يسطرها رجال الأمن لقاصدي بيت الله الحرام
نشر : منذ 4 ساعات
1٬141
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الخبر في صورة
مشاهد إنسانية يسطرها رجال الأمن لقاصدي بيت الله الحرام
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