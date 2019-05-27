طفلة أبو عريش تتوفى دماغيا.. وأسرتها تطالب بالتحقيق

نايف السالم(صدى):

تعرضت طفلة أبو عريش لـ ” وفاة دماغية ” أمس الأحد، حيث طالبت أسرتها بالتحقيق في تدهور حالتها بعد دخولها مستشفى أبوعريش العام، حيث كانت تعاني من ارتفاع في الحرارة فقط.

وعن التفاصيل، قال والد الطفلة في تصريحات له لصحيفة محلية، أنه ذهب بابنته للمستشفى في 6 رمضان الجاري لإرتفاع حرارتها ومنحها الأطباء مسكناً وعاد بها إلى المنزل، إلا أن الحرارة لم تنخفض، فاضطر للعودة للمستشفى مجدداً.

حيث أشار إلى أنه تم إعطاؤها أوكسجين ودماً، لتصاب بعدها بتنمل في اليدين وإسهال واستفراغ، حُولت عقبها لمستشفى الملك فهد التخصصي.

وأوضح والد الطفلة أن أطباء مستشفى الملك فهد التي تم تحويلها عليها أعطوا طفلته مخدراً، ثم أفادوه بوجود نزيف داخلي وأجريت لها عملية تنفس صناعي.

وتدهورت حالة الطفلة ونقلت إلى العناية المركزة ليبلغوه أمس الأحد بأنها توفيت دماغياً، وفقًا لما قاله ” والدها ” .

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