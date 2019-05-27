الصحة تقدم نصائح هامة لوقاية المعتمرين من الإصابة بالنزلة المعوية
أوضحت وزارة الصحة ، عبر منشور لها بالصفحة الرسمية بـ ” تويتر ” ، أن النزلة المعوية قد تعيق المعتمر عن أداء المناسك.
وقدمت الوزارة عدد من النصائح للوقاية منها : احرص على سلامة ونظافة الطعام الذي تأكله ، مع تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات ، والحفاظ على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء الآخرين .
ونبهت الوزارة أيضا على ضرورة الحرص على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة ، وطبخ اللحوم جيداً ، مع الإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر .
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