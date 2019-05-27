بالفيديو.. استشاري يتحدث عن الأمراض النفسية الأكثر انتشارا في المملكة

عادل الحربي(صدى):

تحدث استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي عن أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المملكة؛ ومنها اضطراب الهلع والرهاب والاكتئاب والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري.

وأشار السبيعي خلال مقابلة مع برنامج ” الليوان ” على قناة ” روتانا خليجية ” إلى أن المسح أظهر أن اضطراب الهلع والرهاب كانا الأكثر انتشاراً في المملكة بنسبة 22% لكل منهما، ثم الاكتئاب بنسبة 12%، فالرهاب الاجتماعي بأقل من 12%، يليه الوسواس القهري 8%.

وأوضح أن مرض الهلع هو نوبات خوف شديد يشعر بها الشخص فجأة، تجعله يخاف من الخروج من المنزل أو الذهاب للسوق أو السفر خارج المدينة وهذا ما يسمى الرهاب، أما الخجل المبالغ فيه والخوف من الحديث أو اللقاء بالناس فيُطلق عليه الرهاب الاجتماعي.