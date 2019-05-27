القبض على ثلاثيني سرق سيارة وتسبب في إصابات متفرقة لصاحبها
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام احد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض, فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال -بفضل من الله- تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اقر بارتكابه لذلك، جرى إيقافه واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 25883 ] نشر منذ 2 ساعتين
خبر ممتاز جدا
EC088135671SA[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله نترك السياره في وضع التشغيل مادري ليش هل نحن نشجع سرقة السيارات
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5675 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يهديه ويصلحه ويرشده طريق الصواب ،،
ويهدي جميع شباب وشابات المسلمين لكل مافيه خير دينهم ودنياهم.
عوافي[ عدد التعليقات: 1854 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يقويكم …