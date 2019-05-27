صور تاريخية توثق الآثار التخريبية التي حلت بالمسجد الحرام إثر اقتحامه من جهيمان 

نايف السالم(صدى):

عرضت دارة الملك عبدالعزيز صوراً تاريخية نادرة توثق الآثار التخريبية التي حلّت بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، إثر حـادثة اقتحامه من الفئة الضالة بقيادة جهيمان عام 1400هـ/ 1979م.

وبدت في الصور المتداولة الدمار الذي حلّ بمأذنة بيت الله الحرام، وواجهة المسجد، والحوائط والأسقف الداخلية، نتيجة النيران التي أطلقها المسلحون تجاه المصلين ورجال الأمن أثناء محاولتهم البائسة للسيطرة على الحرم.

ويشار إلى أنه في فجر الأول من محرم عام 1400هـ، اقتحم الحرم المكي نحو 200 رجل يقودهم جهيمان ومحمد القحطاني، وسيطروا عليه بقوة السلاح.