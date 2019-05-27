هيئة الرياضة تعتمد (4) حكام تايكوندو للبومسي

محمد السعران(صدى):

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة 4 حكام تايكوندو مستجدين لفئة البومسي ( هاني آل تريك وعبدالله البقمي وحسين الحمادي وفهد الشهراني ) كما تم اعتماد ترفيع حكما التايكوندو شايق الشمراني وفاضل الدار للدرجة الثانية بعد اجتيازهما مؤخراً دورة الترفيع بجدة .

من جانبه أوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو وعضو لجنة الحكام الآسيوية الدولي فايز السلولي أنه تمشياً مع توجهات مجلس إدارة الإتحاد برئاسة العميد الركن شداد بن طالع العمري بالعمل على ترشيح عدداً من لاعبي البومسي بالإنخراط بدورة حكام البومسي الأولى للاستفادة من خبراتهم في هذا المسار بعد اعتزالهم وتحقيق العدالة بين الأندية لا سيما أن توجه اللجنة الفنية زيادة منافسات البومسي الموسم القادم ، وهنأ “السلولي” الحكام الذين تم ترفيعهم للدرجة التي تلي درجتهم متمني لجميع حكام التايكوندو التوفيق في قادم المنافسات .

