بعد رحيله عن مانشستر سيتي.. ماتيوس يفصح عن الوجهة المقبلة لساني 

طلال الغامدي(صدى):

سيطر الغموض على مستقبل ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط اهتمام متزايد من بايرن ميونخ الألماني.

ومن جهته، أوضح أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ السابق لوثار ماتيوس: ” في نظري اللاعب الذي سيسحر جماهير بايرن العام المقبل هو ليروي ساني.. أنا متأكد من أنه سوف ينتقل إلى ميونخ.. أولي هونيس أعلن أنه يبذل مجهودًا لضم اللاعب “.

وأشار ماتيوس: ” ستكون صفقة رائعة لأن ساني أحد أفضل الأجنحة في العالم وسريع وهداف خطير ويمكنه اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر ومستقبله رائع “.

وكان الجناح البالغ من العمر 23 عامًا كافح من أجل المشاركة في التشكيلة الأساسية تحت قيادة بيب غوارديولا الموسم الماضي على الرغم من فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2017-2018 الذي حصد خلاله سيتي مئة نقطة ليقتنص اللقب.