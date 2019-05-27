جمعية البر والخدمات الإجتماعية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال ببرحرح 

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية البر والخدمات الإجتماعية ببرحرح عن وظائف رجالية في المجالات التالية: تنمية الموارد البشرية ويشترط أن يكون سعودي الجنسية ويفضل أن يكون مؤهل جامعي، ويلتزم بعقد مربوط بمدى تحقيق الموارد المالية، بالإضافة إلى القدرة على وضع الخطط التسويقية وتوظيف التقنية، وحضور المقابلة الشخصية، تقديم رؤية لتطوير موارد الجمعية.

وأشارت إلى حاجتها إلى محاسب ويشترط أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل جامعي ويفضل أن يكون قريب من مجال المحاسبة، و لديه خبرة سابقة، ويلتزم بعقد مربوط بإتقان عمل وأهداف المحاسبة

وحول التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا