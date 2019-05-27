وظائف إدارية شاغرة في ” ساعد ” الخيرية
كشفت جمعية ساعد الخيرية في عرعر، عن وظائف إدارية شاغرة، ومن بينها محاسب: سعودي الجنسية، ومن سكان مدينة عرعر، ولائق طبيا، والتفرغ التام للعمل، اجتياز المقابلة الشخصية والإختبار الدوري، كما أن العمل على فترتين.
وأوضحت الجمعية، أنها تحتاج إلى سكرتير : سعودي الجنسية، ومؤهل بكالريوس أو دبلوم سكرتارية، خبرة لاتقل في مجال السكرتارية لاتقل عن سنة، إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.
وأضافت: مشرف برامج ومشاريع وذلك حسب المؤهلات الموضحة بالإعلان؛ بينما التقديم من خلال التواصل مع الجمعية وارسال السيرة الذاتية عبر البريد : [email protected]
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