وظائف إدارية شاغرة في ” ساعد ” الخيرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية ساعد الخيرية في عرعر، عن وظائف إدارية شاغرة، ومن بينها محاسب: سعودي الجنسية، ومن سكان مدينة عرعر، ولائق طبيا، والتفرغ التام للعمل، اجتياز المقابلة الشخصية والإختبار الدوري، كما أن العمل على فترتين.

وأوضحت الجمعية، أنها تحتاج إلى سكرتير : سعودي الجنسية، ومؤهل بكالريوس أو دبلوم سكرتارية، خبرة لاتقل في مجال السكرتارية لاتقل عن سنة، إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

وأضافت: مشرف برامج ومشاريع وذلك حسب المؤهلات الموضحة بالإعلان؛ بينما التقديم من خلال التواصل مع الجمعية وارسال السيرة الذاتية عبر البريد : [email protected]