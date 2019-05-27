  • الإثنين 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف إدارية شاغرة في ” ساعد ” الخيرية

وظائف إدارية شاغرة في ” ساعد ” الخيرية

وظائف إدارية شاغرة في ” ساعد ” الخيرية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية ساعد الخيرية في عرعر، عن وظائف إدارية شاغرة، ومن بينها محاسب: سعودي الجنسية، ومن سكان مدينة عرعر، ولائق طبيا، والتفرغ التام للعمل، اجتياز المقابلة الشخصية والإختبار الدوري، كما أن العمل على فترتين.

وأوضحت الجمعية، أنها تحتاج إلى سكرتير : سعودي الجنسية، ومؤهل بكالريوس أو دبلوم سكرتارية، خبرة لاتقل في مجال السكرتارية لاتقل عن سنة، إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

وأضافت: مشرف برامج ومشاريع وذلك حسب المؤهلات الموضحة بالإعلان؛ بينما التقديم من خلال التواصل مع الجمعية وارسال السيرة الذاتية عبر البريد : [email protected]


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *