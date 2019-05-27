بالفيديو.. معارضة تركية تهاجم أردوغان بعد تعرض فتاة للطعن
هاجمت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشينار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة بعدما تعرضت الفتاة جوكنور دامات، التي قال عنها أردوغان إنها ابنته ” الروحية ” ، لهجوم بالسكين أمام منزلها.
وجاء ذلك بسبب دعمها لرئيس بلدية إسطنبول الذي تم إلغاء فوزه، أكرم إمام أوغلو؛ حيث قالت أكشينار: ” ابنتنا جوكنور دامات، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها، لماذا؟ لأنها دعمت أكرم إمام أوغلو، اللجان الإلكترونية استهدفتها، شنوا الهجوم عليها وهددوها بالموت ” .
وأضافت: ” المعتدي بالسكين سألها قبل الواقعة: هل أنت شجاعة؟ طبيعي أن جوكنور شجاعة، هي تحارب السرطان، هل ستخاف منكم أنتم؟ “؛ متابعة: ” الرجل الذي لا يستطيع حماية ابنته (الروحية)، كيف سيحمي هذه الأمة؟ أين هو رجل الأمة؟ آه يا بلادي، من أين وإلى أين؟ “.
غندورة[ عدد التعليقات: 12374 ] نشر منذ 27 دقيقة
ثورخان مريض بحب (السلطة) ماهمه إلا نفسه.. أنا ومن بعدي الطوفان.. لويحكمها ع أشلاء ماعنده مشكلة.