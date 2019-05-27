بالفيديو.. معارضة تركية تهاجم أردوغان بعد تعرض فتاة للطعن

طلال الضوي(صدى):

هاجمت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشينار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة بعدما تعرضت الفتاة جوكنور دامات، التي قال عنها أردوغان إنها ابنته ” الروحية ” ، لهجوم بالسكين أمام منزلها.

وجاء ذلك بسبب دعمها لرئيس بلدية إسطنبول الذي تم إلغاء فوزه، أكرم إمام أوغلو؛ حيث قالت أكشينار: ” ابنتنا جوكنور دامات، تعرضت لهجوم بالسكين أمام منزلها، لماذا؟ لأنها دعمت أكرم إمام أوغلو، اللجان الإلكترونية استهدفتها، شنوا الهجوم عليها وهددوها بالموت ” .

وأضافت: ” المعتدي بالسكين سألها قبل الواقعة: هل أنت شجاعة؟ طبيعي أن جوكنور شجاعة، هي تحارب السرطان، هل ستخاف منكم أنتم؟ “؛ متابعة: ” الرجل الذي لا يستطيع حماية ابنته (الروحية)، كيف سيحمي هذه الأمة؟ أين هو رجل الأمة؟ آه يا بلادي، من أين وإلى أين؟ “.