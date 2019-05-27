ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة.. ويوفيتش يتحدث عن سبب تفضيله اللعب في إنجلترا 

نواف السالم(صدى):

قال المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش، هداف آينتراخت فرانكفورت الألماني، إنه يرغب في الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز أو الإيطالي، رغم ما تردد عن اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد ومفاوضات برشلونة معه.

وأضاف المهاجم الصربي: ” من خلال تجربتي في البوندسليغا أود أن أقول إن بعض البطولات الأخرى تناسبني بشكل أفضل “.

وأشار يوفيتش: ” بعد مواجهة تشيلسي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي شعرت أنني قد أظهر بشكل أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الإيطالي لأنهما ينسباني بشكل أفضل “.

وتبين أن برشلونة لا يريد أن يدفع أكثر من 55 مليون يورو، حينما جلس وكيل أعمال اللاعب الصربي مع إدارة ريال مدريد اتضح أن النادي الملكي غير مستعد لدفع أكثر من المبلغ ذاته في الوقت الراهن.

وكان يوفيتش، البالغ عمره 21 عامًا، سجل عشرة أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي قبل خروجه أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح، بينما أحرز 17 هدفًا في الدوري المحلي.