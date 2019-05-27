عدم إزالة المكياج قبل النوم يؤدي لانسداد المسام وظهور البثور

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت مجلة ” إن ستايل ” الإلمانية أن عدم إزالة المكياج قبل النوم يتسبب في حدوث العديد من المشاكل للبشرة؛ مما يؤدي لتدميرها والتأثير على مظهرها وصحتها.

وعن المشاكل التي يسبهها ترك المكياج بصفة مستمرة النوم، هي حدوث خلل بعملية تجدد الخلايا، وبالتالي لا يتم التخلص من قشور البشرة الميتة، وتكون النتيجة حينئذ شحوب البشرة.

كما يؤدي أيضًا لتوغل البكتيريا والأوساخ المتراكمة على البشرة على مدار اليوم إلى داخل المسام، مما يؤدي لإنسدادها وتكون النتيجة حينئذ ظهور ” البثور والرؤوس السوداء ” .