شركة الأعمال المتقدمة تعلن عن وظائف نسائية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الأعمال المتقدمة عن توافر وظائف نسائية شاغرة في الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة هي مديرات مشاريع وتشترط المتقدمات أن تكن حاصلات على بكالوريوس إدارة أعمال على أقل تقدير، وإتقان اللغة الإنجليزية، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال مع ضرورة الإلمام في مجال شركات التأمين، بالإضافة إلى أن تكون المتقدمة قادرة على إعداد دراسات جدوى وخطط تنظيمية وتطويرية.

ولفتت إلى حاجتها لكول سنتر من أجل تحصيل ديون هاتفي ويشترط أن يكون المؤهل المطلوب بكالوريوس، وإتقان اللغة الإنلجيزية.

ودعت الراغبات في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]