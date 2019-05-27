بالصور.. احتجاز شخصين في حريق شقة سكنية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، من إخلاء بناية سكنية، بحي عروة، عقب اندلاع حريق بإحدى الشقق وتسبب في احتجاز شخصين داخلها.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن العمليات تلقت بلاغا يفيد بحريق نشب بإحدى الشقق الكنية بالحر؛ حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأشار ” الجهني ” إلى أنه عند الوصول اتضح أن الحريق في شقة بالدور الأول المتكرر لمبنى مكون دورين وملحق؛ لافتًا إلى أن الحريق أسفر عن احتجاز شخصين داخل الشقة السكنية.

وباشرت فرق الدفاع المدني عملية إخماد الحريق وإخراج المحجزين وإخلاء البناية بأكملها من الموجودين داخلها؛ فيما تمت العملية بشكل ناجح، وأن المحتجزين جرى إخراجهما دون إصابات وبصحة جيدة.