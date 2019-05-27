عالميا.. السعوديون الأكثر استخداما لتطبيقات شركات الطيران

الرياض(صدى):

كشف تقرير الخدمة الفائقة ” سوبرسيرڤ ” الصادر عن شركة أڤايا، المتخصصة في الخدمة الذاتية التكنولوجية، عن صدارة المستهلكين السعوديين في استخدام تطبيقات الجوال لشركات الطيران على مستوى العالم.

وأوضح التقرير، أنه يستخدم 42% منهم تطبيقات خدمة العملاء الخاصة بتلك الشركات، مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 20%؛ لافتًا إلى أن تطبيقات شركات الطيران تحتل المرتبة الثانية سعوديًّا من حيث الانتشار بعد تطبيقات المصارف والبنوك.

وقال أن 4% من المستهلكين السعوديين يعتقدون أن شركات الطيران تجاوزت سقف توقعاتهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وأن 66% منهم يشاركون في المنتديات الإلكترونية، ويستعرضون المنصات الأساسية مثل تريب أدفايزر.

وأشار إلى أن انخفاض مستويات الرضا مقترنة بارتفاع معدلات المشاركة عبر الإنترنت؛ كونها أسهل الطرق لاشتعال أزمات السمعة الحقيقية، ويمكن لشركات الطيران في المملكة معالجة هذه النقطة بسهولة في ظل حقيقة أن المستهلكين السعوديين يُعتبرون من بين أكثر هواة استخدام تطبيقات الجوال لشركات الطيران في العالم.