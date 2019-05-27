حادث مروري بالكويت يحصد أرواح 8 شبان بينهم سعوديون

خالد الظفيري(صدى):

شهدت منطقة ” كبد ” في الكويت صباح اليوم، مصرع 8 شبان بينهم سعوديون وإصابة آخر؛ إثر تصادم بين 4 سيارات ودهس إحداها لجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث.

وعن التفاصيل، أوضحت الإدارة العامة للإطفاء بـ ” الكويت ” أن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته.

وباشر موقع الحادث الإسعاف الجوي والإطفاء، كما بدأت الجهات الأمنية في تحقيق فورى لاتخاذ كافة الإجراءات لمعرفة أسباب الحادث.