محاذير ونصائح تجنبك أعراض ارتجاع المريء المزعجة خلال رمضان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يٌعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ” ارتجاع المرئ ” والتي تزداد لديهم خلال شهر رمضان؛ بسبب عدم قدرتهم على اتباع نظام غذائي سليم والنوم بعد السحور مباشرة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم بعض المحاذير التي يجب الابتعاد عنها لتجنب أعراض ارتجاع المرئ المزعجة.

– تجنب عدد من الأطعمة والمشروبات مثل ” الأطعمة التي تحوى الشطة والبهارات الحريفة والمحمرة والمسبكات، القهوة، الشاى، المياه الغازية، الشيكولاتة، مشروب النعناع، امتلاء المعدة، النوم قبل مرور ساعتين على تناول الطعام ” .

– اتباع الطريقة المثالية في النوم لمن يعانون من ارتجاع المريء تتمثل في الاعتماد على 3 وسائد ” اثنين أسفل الرأس، وواحدة أسفل الكتف ” .

وذلك بحيث يكون الرأس أعلى من الكتف، ويكون الكتف أعلى من المعدة؛ مما يضمن نومًا هادئًا لمن يعانون من ارتجاع المرئ.