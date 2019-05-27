إيران تبدأ بالمناورة وتدعو للاستفتاء على برنامجها النووي

طهران(صدى):

كشفت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اقترح إجراء استفتاء على برنامج إيران النووي، حيث يمنح هذا الاستفتاء زعماء إيران مساحة للمناورة وفرصة لحل الخلاف مع الولايات المتحدة.

وعن التفاصيل، قال ” روحاني ” بشأن الاستفتاء: ” المادة 59 من الدستور الاستفتاء تكسر الجمود.. وقد تكون الحل لأي مشكلة ” .

حيث أشار إلى أنه قدم اقتراحًا إلى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بشأن إجراء استفتاء على المسألة النووية وذلك عندما كان كبيرًا للمفاوضين في الملف النووي عام 2004.

ويدل هذا الاقتراح على أن إيران أصبحت تدرك المأزق الكبير الذي وضعت نفسها فيه فهي بين مطرقتين، فإما الاتفاق مع الولايات المتحدة وإما مواجهة الحرب.

ويأتي هذا الإقتراح بالتزامن مع انحدار كبير في الاقتصاد الإيراني فبعد انهيار صادرات النفط الإيرانية تمامًا، حيث كشفت قالت مجموعة أعمال ألمانية أن تجارة الشركات الألمانية مع إيران تراجعت بحدة مع زيادة حدة الولايات المتحدة للضغط الاقتصادي على طهران.