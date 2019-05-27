النساء العازبات الأكثر صحة وسعادة

لندن(صدى):

أكد خبير السعادة البارز وأستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد، بول دولان، أن النساء غير المتزوجات، هن أكثر سعادة وصحة؛ بينما الرجال يستفيدون من الزواج لأنهم يصبحون أكثر استقراراً وهدوءاً.

وأوضح دولان، أن السبب الرئيسي وراء تعاسة النساء بعد الزواج، يكمن في المسؤوليات المنوطة بهن والضغوط النفسية التي تتعرضن لها جراء هذه المسؤوليات والأعباء التي تثقل كاهلهن.

وأشار إلى أن مستويات السعادة ترتفع لدى الرجال المتزوجين مقارنةً مع النساء المتزوجات اللواتي ترتفع لديهن نسبة الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، بعد سنوات من الزواج؛ فيما هناك بعض الفوائد المالية والصحية للزواج بالنسبة للرجال والتي قد تنجم عن ارتفاع الدعم العاطفي والنفسي.