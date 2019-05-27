لمرضى السكري.. التفاح يخفض مستوى السكر في الدم بالصيف

أميرة خالد(صدى):

كشفت الطبيبة سارة بريور، عن الطعام الذي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، في فصل الصيف؛ ناصحة بتناول الفاكهة وجبة خفيفة صحية، رغم أنها تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن كمية السكر في معظم الفواكه لا تشكل خطراً.

وقالت بريور: ” هذا يعني أن السكريات الطبيعية في الفاكهة لا ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ومن الضروري أن لا يتم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الفاكهة “.

وأشارت إلى أن دراسة نشرت في المعهد الوطني الأمريكي للصحة، خلصت إلى أن تناول التفاح قد يكون عاملاً وقائياً من داء السكري من النوع الثاني.