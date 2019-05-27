بعد أزمتها مع جوجل.. أسعار هواتف هواوي تنخفض بشدة

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار هواتف شركة ” هواوي ” الصينية في الأسواق العالمية؛ عقب أزمتها مع الحكومة الأمريكية وشركة “جوجل ” الأمريكية؛ حيث جاء الانخفاض مقارنة بأسعار الهواتف المماثلة لها في الشركات الأخرى المنافسة.

وبيع هاتف ” هواوي بي 30 برو” مستعملًا بسعر لم يتجاوز الـ130 دولارًا أمريكيًّا، مقارنة ببيع هاتف مستعمل لمنافستها سامسونج “جلاكسي إس 10″ بأكثر من 650 دولارًا أمريكيًّا.

وفقدت هواتف الشركة الصينية في سوق الهواتف المستعملة نحو 90% من قيمتها السوقية؛ خاصة إذا ما نُظر إلى السعر الذي بيع به هاتف ” هواوي بي 30 برو “، الذي تصفه الشركة الصينية وتقارير تقنية عديدة بأنه “أقوى هاتف ذكي في العالم”، وبسعر يصل إلى 1150 دولارًا أمريكيًّا.