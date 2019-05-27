برومو البرنامج التأهيلي لفريق سندكم التطوعي برعاية أمير عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أشرف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير على اختتام البرنامج التأهيلي لفريق سندكم .

ويرعي توقيع ميثاق الالتزام بالضوابط التي تضمن الارتقاء بعمل الفريق.

وأكد على أن الشخص الذي يعمل ضمن الفريق يكون ناحجا أكثر مما يعمل بمفرده ، ولأي مشروع ناحج لابد أن يكون ملائما وواضحا .

هذا وقد أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عن مبادرتين تطوعيتين ستريان النور بالمنطقه قريباً تستهدفان طلاب وطالبات المدارس.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام البرنامج التأهيلي لفريق التطوع الوطني (سندكم ) للعام ١٤٤٠هـ بجامعة الملك خالد بأبها .