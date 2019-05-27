غسل السيارات دون ماء.. أوتوترست الرستماني تسعى لتلبية تطلعات العملاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توفر ” أوتوترست ” ، وحدة بيع السيارات المستعملة المعتمدة متعددة العلامات التجارية التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، أعلى معايير الجودة في العناية بجميع سياراتها المعروضة عبر غسلها بدون ماء يومياً وفحصها بشكل دقيق.

ويأتي ذلك لضمان تزويد العملاء بسيارات موثوقة تلبي تطلعاتهم؛ في إطار دعمها لرؤية دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، حيث يستهلك النظام الجديد 50 ميلي لتر فقط من منتجات غسيل السيارات الخالية من الماء والصديقة للبيئة مقارنةً مع 40 ليتر من الماء في عملية الغسيل التقليدية.

ويستغرق غسيل السيارات بدون ماء بين 10 – 15 دقيقة للسيارة الواحدة مع مراعاة معايير الجودة المعتمدة؛ كيث يعمل ذلك على حماية السيارات المعروضة في صالات “أوتوترست” مع تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك المياه؛ ويساهم في تنظيف هيكل السيارة الخارجي دون أدنى ضرر، وبالتالي يساعد في حمايته من التآكل ويعزز لمعانه على المدى الطويل.