انخفاض تكلفة الإقراض.. ” اليعيش ” يكشف مزايا نطام التمويل الجديد

عادل الحربي(صدى):

كشف زيد اليعيش، رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل والتقسيط في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما “، اليوم الاثنين، مزايا نظام التمويل الجديد الذي تم إقراره بعد إلغاء نظام البيع بالتقسيط.

وأكد ” اليعيش” أن النظام الجديد سيخفض تكلفة الإقراض بسبب انخفاض نسب التعثر على المدى القصير، كما سيعمل على حماية النظام المالي للمملكة على المدى البعيد، فضلًا عن حماية الفرد والتأكد من عدم زيادة التزاماته المالية على قدرته.

وقال زيد اليعيش أن النظام يعمل أيضًا على حماية التاجر من فقد أمواله عند منحها لشخص غير قادر على السداد؛ لافتًا إلى أن التعارض على المدى القصير بين تطبيق النظام القديم عبر التراخيص التي لم تنته وتطبيق النظام الجديد، أمر طبيعي وموجود منذ إصدار نظام شركات التمويل.