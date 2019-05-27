” ترامب ” : إذا رغبت إيران في الحوار فنحن راغبون

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على استعداد بلاده لإجراء محادثات مع إيران ووجود حوار بين الطرفين إذا ما رغبت طهران في ذلك.

وأوضح ترامب خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية القيام بزيارة إلى طهران: ” أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً ” .

وتابع: ” سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف أمرا مؤكدا هو” أن آبي — الذي يفكر في زيارة إيران — على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين”، مؤكدا أن ” لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث “.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن الجمعة الماضية، أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في ظل التوتر المتزايد حدة بين الولايات المتحدة وإيران.