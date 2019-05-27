استخدام ” ماء الورد ” لعلاج مشاكل الشعر

أميرة خالد(صدى):

يحتوي ماء الورد على خصائص تجعله سببا فى علاج الكثير من المشاكل التى قد تواجه الشعر كالتهاب فروة الرأس والقشرة؛ كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، تجعله مفيد لبعض حالات فروة الرأس، مثل الصدفية والإكزيما.

ويعد عطر ماء الورد مهدئ وتساعد رائحته في تخفيف الصداع وتقليل التهيج؛ فيما لذوات الشعر المجعد ماء الورد يقلل الهيشان ويضيف له لمعان؛ ويتم استخدامه من خلال سكبه على الشعر بعد غسله بالشامبو.

وبعدها، اتركيه في شعرك أو شطفه بعد عدة ساعات أو طوال الليل لحمايته من الآثار الكيماوية التى قد توجد بالشامبو؛ ثم استخدمى زجاجة رش لرش ماء الورد على شعرك في أي وقت تريد أن تقلل فيه الشعر المجعد أو تضيف رائحة من العطر.

وآخر الخطوات، ضعى ماء الورد باستخدام مسحات القطن مباشرة على فروة الرأس لتقليل قشرة الرأس والحكة.