بالفيديو..السبيعي: أغلب المتمردات بدعوى ” حقوق المرأة ” مضطربات نفسيا

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي، أن هناك مبالغة في موضوع ” النسوية ” ، موضحًا أن المبالغة تأتي من جهات لها مصالح في تمرد الفتيات المراهقات بالمملكة.

وقال السبيعي خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” : ” الفتيات المنساقات للتمرد بدعوى حقوق المرأة أغلبهن كما رأيت في عيادتي النفسية مضطربات نفسيا ” .

ولفت إلى أنه لا يقصد بالمضطربات نفسيًا كل النساء اللاتي تطالبن بحقوق المرأة، لكنه يقصد الفئة التي يصل تمردها حد التطرف، مثل الهروب من العائلة.

وأضاف السبيعي: ” لازلت عند رأيي في أن المرأة بمجتمعنا تتعرض لظلم عظيم، ولدي القصص المأساوية المتكررة في العيادة النفسية ” .

وتابع: ” العيادة النفسية ليست مرآه للمجتمع لكنها مؤشر لما يحدث به، وحرمان الفتيات من استكمال دراستهن، أو حرمان السيدات من رؤية أطفالهن، وغيرها يعتبر ظلم كبير للمرأة ” .