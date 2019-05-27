بالفيديو..السبيعي: أغلب المتمردات بدعوى ” حقوق المرأة ” مضطربات نفسيا
أكد استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي، أن هناك مبالغة في موضوع ” النسوية ” ، موضحًا أن المبالغة تأتي من جهات لها مصالح في تمرد الفتيات المراهقات بالمملكة.
وقال السبيعي خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” : ” الفتيات المنساقات للتمرد بدعوى حقوق المرأة أغلبهن كما رأيت في عيادتي النفسية مضطربات نفسيا ” .
ولفت إلى أنه لا يقصد بالمضطربات نفسيًا كل النساء اللاتي تطالبن بحقوق المرأة، لكنه يقصد الفئة التي يصل تمردها حد التطرف، مثل الهروب من العائلة.
وأضاف السبيعي: ” لازلت عند رأيي في أن المرأة بمجتمعنا تتعرض لظلم عظيم، ولدي القصص المأساوية المتكررة في العيادة النفسية ” .
وتابع: ” العيادة النفسية ليست مرآه للمجتمع لكنها مؤشر لما يحدث به، وحرمان الفتيات من استكمال دراستهن، أو حرمان السيدات من رؤية أطفالهن، وغيرها يعتبر ظلم كبير للمرأة ” .
د. #عبدالله_السبيعي_في_ليوان_المديفر
– هناك مبالغة في موضوع "النسوية"، والمبالغة تأتي من جهات لها مصالح..
– الفتيات المنساقات للتمرد بدعوى "حقوق المرأة" أغلبهن كما رأيت في عيادتي النفسية "مضطربات نفسيا"..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/f2MOa5AE7R
— الليوان (@Fealsora) May 26, 2019
ابونايف[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 3 ساعات
اهلها ادرى فيها خاصه في ظل الاوضاع الراهنه للمرأه حتى لو ماتكن مضطربه نفسياً شغل الليبراليه معروف