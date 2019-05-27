بالفيديو.. الكلباني ينتقد من يخفون أسماء زوجاتهم وبناتهم
انتقد الداعية عادل الكلباني، محاولات إخفاء البعض لأسماء نساهم سواء الزوجات أو الأخوات أو بناتهم.
وقال الداعية خلال برنامجه ” مع الكلباني ” إن كافة السيدات المسلمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كن معروفات بأسمائهن وأسماء آبائهن، كما أن السيدات كانت تسير في الشارع ويعرفن بأسمائهن.
وفي سياق آخر، تحدث الكلباني عن وضع ساترا في المساجد بين النساء والرجال، مشيرا إلى أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء تصلين في آخر المسجد خلف صفوف الرجال دون ساتر، ولم يقل النبي ضعوا ساتراً.
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ابن المدينة[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 6 ساعات
يعني ايش تلمح له .. لا تلعب بالكلام .. اصلا اصبح شغلكم الشاغل النساء .. فكر في شي يفيدك و يفيد المسلمين ابحث عن السنن المهجوره .. خلي النساء في حالهم الي فيهم كافيهم عيالهم و بيتهم و ضغوط الحياة .. الله يصبرهم و يقويهم و يثيبهم .. كفاية انه هي المسؤولة بعد الله في اكلك و تربية عيالك .. و ثاني شي لا تقارن زوجات الرسول باي احد .. و ايش الفايدة اني اعرف اسم انسانة مالي علاقة فيها .. ليه تطرقت الى هذا الموضوع .. لا حول ولا قوة الا بالله ..