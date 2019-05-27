بالفيديو.. الكلباني ينتقد من يخفون أسماء زوجاتهم وبناتهم

حمود العنزي(صدى):

انتقد الداعية عادل الكلباني، محاولات إخفاء البعض لأسماء نساهم سواء الزوجات أو الأخوات أو بناتهم.

وقال الداعية خلال برنامجه ” مع الكلباني ” إن كافة السيدات المسلمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كن معروفات بأسمائهن وأسماء آبائهن، كما أن السيدات كانت تسير في الشارع ويعرفن بأسمائهن.

وفي سياق آخر، تحدث الكلباني عن وضع ساترا في المساجد بين النساء والرجال، مشيرا إلى أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء تصلين في آخر المسجد خلف صفوف الرجال دون ساتر، ولم يقل النبي ضعوا ساتراً.

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