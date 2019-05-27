بالفيديو.. عبدالله السبيعي: أعارض بشدة الفحص النفسي والمخدرات قبل الزواج

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالله السبيعي، أنه ضد خضوع المقبلين على الزواج للفحص النفسي وفحص المخدرات.

وقال السبيعي خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” ، إن تشخيص المرض النفسي يحتاج إلى تعاون من المريض واستعداد، لكن إذا أتى الشخص قبل الزواج دون رغبته حينها لا يمكن الوصول لنتيجة سليمة من التشخيص.

وبالنسبة لرفضه فحص المخدرات، قال : ” الشخص الذي يتعاطى المخدرات يستطيع بسهولة التملص من الاختبار، بأن يوقف تعاطي قبل الفحص بـ 20 يوم على الأقل، وما يظهر في التحاليل شئ ” .

وفي سياق منفصل، تحدث السبيعي عن رسوبه المتكرر في كلية الطب، مشيرًا إلى أن اللغة الإنجليزية كانت العائق الأكبر أمامه، الا أنه رغم ذلك لم يكن أمامه عائقًا لأن يصبح أول بروفيسور للطب النفسي في المملكة.