بالفيديو.. عبدالله السبيعي: أعارض بشدة الفحص النفسي والمخدرات قبل الزواج
أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور عبدالله السبيعي، أنه ضد خضوع المقبلين على الزواج للفحص النفسي وفحص المخدرات.
وقال السبيعي خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ” ، إن تشخيص المرض النفسي يحتاج إلى تعاون من المريض واستعداد، لكن إذا أتى الشخص قبل الزواج دون رغبته حينها لا يمكن الوصول لنتيجة سليمة من التشخيص.
وبالنسبة لرفضه فحص المخدرات، قال : ” الشخص الذي يتعاطى المخدرات يستطيع بسهولة التملص من الاختبار، بأن يوقف تعاطي قبل الفحص بـ 20 يوم على الأقل، وما يظهر في التحاليل شئ ” .
وفي سياق منفصل، تحدث السبيعي عن رسوبه المتكرر في كلية الطب، مشيرًا إلى أن اللغة الإنجليزية كانت العائق الأكبر أمامه، الا أنه رغم ذلك لم يكن أمامه عائقًا لأن يصبح أول بروفيسور للطب النفسي في المملكة.
د. #عبدالله_السبيعي_في_ليوان_المديفر
أنا معارض بشدة للفحص النفسي وفحص المخدرات قبل الزواج..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/F8GpEfHLbi
— الليوان (@Fealsora) May 26, 2019
#فيديو
رسوبات د. #عبدالله_السبيعي المتكررة في "كلية الطب".. لم تمنعه من أن يصبح أول بروفيسور للطب النفسي في #السعودية..#عبدالله_السبيعي_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/x2Y9t6jxbT
— الليوان (@Fealsora) May 26, 2019
ديمة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا تعارض يادكتور هذه ضرورة والمصلحة تقتضيه بعض يزوجوا ابنهم المدمن اللي مايعرف شيء عن الدنيا ويخدعوا أهل الفتاة
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4915 ] نشر منذ 49 دقيقة
الزواج نصف الدين كما يقولون
ياما شباب كانوا صايعين ويشربون ويتعاطون مخدرات وبمجرد تزوج تاب وانصلح حاله واستقام
والبعض يبقى على صياعته وفساده وهذا الي ينخاف منه
الواقع[ عدد التعليقات: 7031 ] نشر منذ 39 دقيقة
دئما دكاترة النفسية لديهم أرا غريبة فمن الافض عدم متابعتهم وتنطبق عليهم تعليق الشيخ الكلباني بعض الناس فر منه فرارك من الأسد
ابن طابة[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 25 دقيقة
يا دافع البلاء