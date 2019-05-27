بالفيديو.. إطلاق ” السعودية مباشر ” لتغطية قمم مكة

حمود العنزي(صدى):

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى ” السعودية مباشر ” ،وذلك لتغطية مؤتمرات القمم الإسلامية والعربية والخليجية التي ستشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان.

ومن المقرر أن تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي ترددات قناة السعودية مباشر، والتي ستغطي تغطية حية يومي الخميس والجمعة للقمم التي دعى إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة.

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