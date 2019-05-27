  • الإثنين 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. إطلاق ” السعودية مباشر ” لتغطية قمم مكة

بالفيديو.. إطلاق ” السعودية مباشر ” لتغطية قمم مكة

بالفيديو.. إطلاق ” السعودية مباشر ” لتغطية قمم مكة
حمود العنزي(صدى):

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون قناة جديدة تحت مسمى ” السعودية مباشر ” ،وذلك لتغطية مؤتمرات القمم الإسلامية والعربية والخليجية التي ستشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان.

ومن المقرر أن تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي ترددات قناة السعودية مباشر، والتي ستغطي تغطية حية يومي الخميس والجمعة للقمم التي دعى إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

قبل انعقاد قمم مكة 2019.. تاريخ قطر مع القمم العربية خيانة وابتزاز (فيديو)

بالفيديو.. قبل انعقاد قمم مكة 2019.. ” البسامي ” يوضح الطرق التي يجب تجنبها

 


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 21 دقيقة

وين ترددات القناة؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *