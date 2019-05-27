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موعد منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام

موعد منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام
نايف السالم(صدى):

أعلن الأمن العام، عن موعد منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام.

وأوضح الأمن العام أنه ‏بدءًا من 23-9-1440 هـ، سيتم منع دخول المركبات، وحتى 27-9-1440 هـ.

ودعا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1099 ] نشر منذ 4 ساعات

اقترح منع دخول المركبات للمنطقة المركزية للحرم المكي منع باتا طول شهر رمضان والحج لما تسببه من ازدحام واختناق مروري في المنطقة واستعمال النقل العام طول شهريا رمضان والحج عبر الانفاق للوصول للمنطقة المركزية والحرم المكي

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