نايف السالم(صدى):

أعلن الأمن العام، عن موعد منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام.

وأوضح الأمن العام أنه ‏بدءًا من 23-9-1440 هـ، سيتم منع دخول المركبات، وحتى 27-9-1440 هـ.

ودعا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.