امرآة تصفع زوجها بـ ” كفوف ” امام المارة بعد ان طلب الطلاق

الإثنين 27
مايو
هذا نوع من الرجال يسمونه الزلابه
لا والله اني اعتبره عاقل…
صدقني انها راح تعرف نفسها بعد فعلتها بأنها قزمة امام رجل عاقل مثل هذا..
ترى المواقف هي اللي تحكم على الرجال ..
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ابونايف[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا نوع من الرجال يسمونه الزلابه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا والله اني اعتبره عاقل…
صدقني انها راح تعرف نفسها بعد فعلتها بأنها قزمة امام رجل عاقل مثل هذا..
ترى المواقف هي اللي تحكم على الرجال ..