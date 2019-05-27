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    مايو

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  3. امرآة تصفع زوجها بـ ” كفوف ” امام المارة بعد ان طلب الطلاق

امرآة تصفع زوجها بـ ” كفوف ” امام المارة بعد ان طلب الطلاق




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات

هذا نوع من الرجال يسمونه الزلابه

[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا والله اني اعتبره عاقل…
صدقني انها راح تعرف نفسها بعد فعلتها بأنها قزمة امام رجل عاقل مثل هذا..
ترى المواقف هي اللي تحكم على الرجال ..

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