عقب أسابيع من مغادرتها للمستشفى..مها محمد تخضع لعملية جراحية

أميرة خالد(صدى):

بعد أسابيع قليلة من مغادرتها للمستشفى، نُقلت الفنانة الكويتية مها محمد، إلى المستشفى من جديد لتخضع لعملية جراحية.

وظهرت مها محمد في صورة لها وهي ترقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، لإجراء عملية لاستئصال المرارة.

وكانت الفنانة الكويتية قد تعرضت لوعكة صحية، منذُ أسابيع، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإصابتها بمرض أنفلونزا الخنازير الأمر الذي نفاه الطبيب المعالج لها.

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