اليوم..رابطة العالم الإسلامي تعلن وثيقة مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين

حسين العلي(صدى):

تنظم رابطة العالم الإسلامي، اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال.

وسيتم إعلان ” وثيـقة مكة المكرمة ” ،تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.

و قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، إن المؤتمر الدولي الذي يستمر أربعة أيام يحضره حشد كبير من كبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي، الذين سيناقشون تحت عنوان: ” الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات ” ؛ معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية.

فيما يناقش في المحور الثاني: ” المنهج النبوي وسطية و إعتدال ” ، بالإضافة إلى موضوعات، القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي، والتعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية.

و أضاف أن المؤتمر سيناقش في محور ” الوسطية و الإعتدال بين الأصالة والمعاصرة ” ، موضوعي ” الإعتدال و الوسطية في التاريخ الإسلامي و التراث الفقهي ” ، و ” الخطاب الوسطي و متغيرات العصر ” ، إلى جانب مناقشة موضوعات : – ” الإختلاف و ثقافة الاعتدال ” ، و ” تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب ” ، ضمن محور ” تعزيز الوسطية والإعتدال في المجتمعات المسلمة ” .