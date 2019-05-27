شركة فرنسية تتولى مهام ” المياه الوطنية ” ..الشركة توضح

عادل الحربي(صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تولي شركة فرنسية للشركة بقيادات 122 من جنسيات مختلفة عربية.

ونفت الشركة ما يتم تداوله تماما في هذا الشأنـ، مؤكدة على أن ما يتم تناقله مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة تمامًا بمضامينها كافة.