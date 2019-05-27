شركة فرنسية تتولى مهام ” المياه الوطنية ” ..الشركة توضح
أوضحت شركة المياه الوطنية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تولي شركة فرنسية للشركة بقيادات 122 من جنسيات مختلفة عربية.
ونفت الشركة ما يتم تداوله تماما في هذا الشأنـ، مؤكدة على أن ما يتم تناقله مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة تمامًا بمضامينها كافة.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 4 ساعات
الماء مقطوعه عن عمارتي منذ 6 اشهر تقريبا مع ان تركمت علي الفواتير الفلكية حتي وصلت الي 15000 الف ريال وفصلو الماء عني وارتحت والله من كثر المرجعات والاعتراضات والحين رجعت للويتات 200 ريال سعر الويات فئة 30 طن 5 ويتات في الشهر ب 1000 ريال مبلغ ثابت لايزيد ولا ينقص ومرتاح من الفوتير الفلكية مبالغ شهريا تصل الي 2000 ريال واكثر احيانا شهريا قيمة استهلاك الماء
فليحان[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحمد لله بعد أن أكرمنا الله بموسم أمطار و جريان الأودية فلا يوجد سبب لرفع تعرفة مياه الشرب للمساكن من قبل الشر كة الوطنية للمياه وكفاية سرقه فواتير شهرية .