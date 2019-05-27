بعد تراكم الفاتورة..مواطن يعتدي على موظف كهرباء لمنعه من قطع التيار

تركي السالم(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، تعرض موظف بشركة الكهرباء بالعارضة للاعتداء بالضرب، على يد مواطن.

واعتدى المواطن على الموظف بالحجارة، والسب، وذلك لمنعه من قطع التيار بعد تراكم الفاتورة لأكثر من ٦٠ ألف ريال، بحسب وسائل محلية.

وأوضح الموظف أن بعض الموجودين قاموا بالإمساك به قبل أن يرمي الحجارة على سيارة الشركة وانسحبوا من الموقع على الفور.

وأشار إلى أنه توجه لشرطة العارضة لتقديم بلاغ رسمي بالواقعة، لاتخاذ الإجراء المناسب.