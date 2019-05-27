لؤي الناظر رئيسًا للاتحاد لسنة أخرى
انتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية حول توجه أعضاء نادي الاتحاد إلى تمددي فترة تكليف المهندس لؤي الناظر رئيسًا للاتحاد لسنة أخرى.
وحتى الأن لم يصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا لتأكيد أو نفي الأنباء المتداولة حول تمديد فترة رئاسة لؤي الناظر للاتحاد.
وتولى لؤي الناظر رئاسة نادي الاتحاد في نوفمبر 2018، وهو من عائلة اتحادية بامتياز.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5672 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للمهندس لؤي الناظر رئيسًا للاتحاد،وبالتوفيق للعميد وعشاقه إن شاء الله.
شاكر الكناني[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 1 ساعة
لن ينجح بعد خروج فهد المولد وشاهدنا المباراتين الاخيرتين مستوى اللاعبين نزل ولم يستطيعون يلعبو المباراه كامله على نفس الرتم وربما السنه القادمه تكون لجنة المنشطات مستمره على جميع الانديه لتكون البطولات بدون شبهه ولا منشطات اما قضية الروح المزيفه سوف تختفي من السنه الجديده والله اعلم
ابوحميد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 53 دقيقة
بإذن آلله ينجح لؤي ناظر رجل مخلص للاتحاد المهم تعاقد مع مهاجم هداف وحارس ومدافع نجيب الدوري الموسم الجاي
ابوحميد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 50 دقيقة
بإذن آلله ينجح المهم تعاقدات مع لعيبة على مستوى انشاءلله الدوري للاتحاد الموسم الجاي