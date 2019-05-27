نواف السالم(صدى):

انتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية حول توجه أعضاء نادي الاتحاد إلى تمددي فترة تكليف المهندس لؤي الناظر رئيسًا للاتحاد لسنة أخرى.

وحتى الأن لم يصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا لتأكيد أو نفي الأنباء المتداولة حول تمديد فترة رئاسة لؤي الناظر للاتحاد.

وتولى لؤي الناظر رئاسة نادي الاتحاد في نوفمبر 2018، وهو من عائلة اتحادية بامتياز.