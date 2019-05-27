حديث طارق العلي بعد تعرض زوجته لحادث مروري

الإثنين 27
مايو
ذي خذت الجنسيه الي اعرفه انها وافده على أراضي الكويت ههههه ي شين الي يتلصق وهذاةيقول فورد دعم زوجته ليته كسرها شفت وجهها هههه وع
ذي لبنانيه مشرده هي وأهلها الكويت ضفوهم واهلها المعاقين من ذو الاحتياجات الخاصه ومشو لهم معاش المواطن الكويتي وهلوفده تاخذ راتب ببلاش وتشتغل فيه مليون كويتيه اولى منها ي حليلاها هههه تنكر اصلها تحزن انت وافده مثل الي دعمك ولا مقميه اعلا شوي على كفيل تعالي على كفالتي امشي لك راتب لنا ادور شغاله الحين في بيتي بسكن في حي راقي شوفي لك ابو العيال خدامه تخمين الحوش تنظفين الحمامات حتى طبخ ما ابيك تطبخين وع تسممين زوجي 🤮😕
لن تصبحي ي متحوله جنسيا روحي لديرتك شوهيدا تتصلقين ولا راح تسيرين قبليه ولا مواطنه ي حرام هههههههههه تحزن
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رونا[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 5 ساعات
ذي خذت الجنسيه الي اعرفه انها وافده على أراضي الكويت ههههه ي شين الي يتلصق وهذاةيقول فورد دعم زوجته ليته كسرها شفت وجهها هههه وع
رونا[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 5 ساعات
ذي لبنانيه مشرده هي وأهلها الكويت ضفوهم واهلها المعاقين من ذو الاحتياجات الخاصه ومشو لهم معاش المواطن الكويتي وهلوفده تاخذ راتب ببلاش وتشتغل فيه مليون كويتيه اولى منها ي حليلاها هههه تنكر اصلها تحزن انت وافده مثل الي دعمك ولا مقميه اعلا شوي على كفيل تعالي على كفالتي امشي لك راتب لنا ادور شغاله الحين في بيتي بسكن في حي راقي شوفي لك ابو العيال خدامه تخمين الحوش تنظفين الحمامات حتى طبخ ما ابيك تطبخين وع تسممين زوجي 🤮😕
لو ما[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
لن تصبحي ي متحوله جنسيا روحي لديرتك شوهيدا تتصلقين ولا راح تسيرين قبليه ولا مواطنه ي حرام هههههههههه تحزن