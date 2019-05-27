رجال من طالبان يجلدون امرأة في الشارع بطريقة وحشية (فيديو)

كابول(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول تعديات إجرامية لعناصر من حركة طالبان في أفغانستان، حيث قاموا بالتعدي على امرأة بالجلد وسط مجموعة كبيرة من الناس.

ورصد الفيديو، معاقبة عناصر الحركة للمرأة في أحد ميادين أفغانستان؛ بطريقة وحشية، فقام رجلان بإمساكها بينما قام الثالث بجلدها.

وواصلت المرأة الصراخ محاولة الحصول على مساعدة ولكن دون جدوى؛ حيث أدخلوها الرجال إلأى البيت عقب معاقبتها.

وأثار الفيديو جدلا كبيرا عبد منصات التواصل الاجتماعي؛ اعتراضا واستنكارا لطريقة تنفيذ الجلد ضد المرأة.