بعد اصطيادها.. رحمة مواطنان تنقذ ” أرنبة ” حامل في رفحاء (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

في مشهد عكس رحمة ورفق بالحيوان، قام مواطنان في محافظة رفحاء بإطلاق سراح أنثى أرنب بري، بعد اكتشافهما أنها حامل.

وأمسك المواطنان بأنثى الأرنب خلال رحلة برية لهما في صحاري محافظة رفحاء، وظهرت أمامهم أنثى الأرنب فطاردوها وأمسكوا بها، ولكن تبين أنها حامل.

ويقول المواطنان أن بروز أثداء الأرنب أكد حملها لصغار في أحشائها؛ لذلك تركوها رفقًا بصغارها، لتتمكن من وضعهم والعناية بهم.

وأثار هذا الموقف إعجاب المواطنين فاعتبروه تصرفًا إنسانيا يعكس الرحمة والرفق بالحيوان.