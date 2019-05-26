للسنة الثانية على التوالي جمعية ” كيان ” للأيتام تشارك بمشروع ” رمضان أمان “

سعيد العجل(صدى):

تشارك جمعية ” كيان ” للأيتام ذوي الظروف الخاصة للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع مؤسسة وقف شباب خير الأمة وبالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور في حملة مشروع رمضان أمان التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في الرياض بداية رمضان المبارك 1440هـ. حيث تم اختيار جمعية كيان لتكون مركزا من ضمن مراكز تغليف وتعبئة علب وجبات الطعام حيث شارك في عملية التعبئة عدد من المتطوعات وفيهم أصغر متطوعة ” الصغيرة ريم ” التي أصرت على المشاركة وموظفات الجمعية

وقالت الأستاذة سمها الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية ” كيان ” للأيتام ذوي الظروف الخاصة نحن سعداء بمشاركتنا للعام الثاني على التوالي بهذا المشروع الرائد ” رمضان أمان ” الذي يهدف الى التخفيف من السرعة والحد من الحوادث المرورية وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير للحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية لتعزيز ثقافة التطوع لدى شبابنا وفتياتنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة. وبدوري فأنني أشكر المتطوعات “ والصغيرة ريم أصغر متطوعة في كيان ” وموظفات الجمعية على عملهن الخيري الرائع وأبارك خطواتهن وأتمنى أن يكون عملهن هذا في موازين أعمالهن. وأشكر المهندس عثمان بن هاشم المشرف العام على مشروع ” رمضان أمان ” رئيس مجلس إدارة مؤسسة وقف شباب خير أمة على اتاحة الفرصة لجمعية كيان للمشاركة في هذا العمل الخيري الجليل.

تجدر الإشارة أن مشروع ” رمضان أمان ” يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 38 مدينة هذا العام 2019م داخل المملكة بمشاركة أكثر من 15000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم، ويحمل المشروع شعار “معاً رمضان بلا حوادث ” .