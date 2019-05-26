كليات عنيزة ضمن رعاة مهرجان ليالي رمضان

سعيد العجل(صدى):

شاركت كليات عنيزة الاهلية ضمن رعاة مهرجان ليالي رمضان في محافظة عنيزة بنسختة الثانية والذي نظمته لجنة التنمية السياحية وبلدية عنيزة وذلك في ساحة السوق المركزية بوسط عنيزة

حيث شاركت الكليات بجناح داخل المهرجان تضمن عددا من المشاريع والابتكارات الهندسية والمعمارية التي قام بتصميمها وتنفيذها طلبة الكليات من الجنسين فضلا عن التعريف بالكليات من خلال الكتيبات التعريفية وقدم سعادة المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي درع كليات عنيزة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمناسبة زيارته لجناح الكليات اثناء افتتاح المهرجان واطلع سموه على جناح الكليات والفعاليات اليومية المقامة للزوار

حيث يقدم جناح كليات عنيزة حزمة من الفعاليات المتنوعة والانشطة التعريفية والمسابقات ذات الجوائز القيمة فضلا عن عرض الانجازات والمبادرات التي قدمتها الكليات ولاقت استحسان واعجاب زوار المهرجان

وقال المشرف العام أن المشاركة بالمهرجان ورعاية سمو امير المنطقة تأتي ضمن

مسئولية الكليات الاجتماعية ودعم المناشط التي تقام بالمنطقة والتي تحظى برعاية واهتمام سموه الكريم و نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مؤكدا أن الجناح اسهم في تعريف الزوار بكليات عنيزة وماتقدمه من خدمات لمجتمع المنطقة عموما والمحافظة على وجه الخصوص فضلا عن تعريف الطلاب والطالبات بأهم التخصصات النوعية المتوفرة بالكليات والتي تتواكب مع متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة 2030