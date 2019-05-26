تدريب منتهي بالتوظيف في معهد سرب بمكافأة 3000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد سرب في بريدة عن تنظيم تدريب منتهي بالتوظيف، مقابل مكافأة تصل إلى 3000 ريال.

وجاءت الشروط المطلوبة، أن يكون المتدربين من السعوديين، على أن يكون المؤهل المطلوب، الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%، ويجب أن لا تقل درجة اختبار قياس عن 70%، أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 23 عاماً، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).

وعن المزايا من التدريب، فإن المعهد يقوم بتوظيف المتدربين مباشرة عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وأن يحصل المتدرب على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة، فيما يوفر المعهد مكافاة خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى، و3000 ريال للسنة الثانية.

وبداية الفصل التدريبي للمقبولين يوم الأحد 1441/01/09 هـ الموافق 2019/09/08م.

وعلى المهتمين بالتدريب اعلاه التقديم عبر الرابط الآتي هنــــــا .