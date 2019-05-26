أب يقتل أطفاله الثلاثة بأمر من زوجته الثانية والأولى تكشف تفاصيل مروعة

القاهرة(صدى):

أصدرت النيابة العامة في مصر أمرًا بحبس أب متم بقتل أطفاله الثلاثة، بعد أن تقدمت والدتهم ببلاغ ضده بعد عام ونصف على الواقعة .

وكشفت الأم في أقوالها أن زوجها شك في سلوكها بإيعاز من زوجته الثانية مما أسفر عن نشوب مشاجرة بينه وبينها أدت إلى تدخل أطفالها الثلاثة لحمايتها، إلا أنه قام بالاعتداء عليهم بمساعدة زوجته الثانية مما تسبب في مقتلهم على الفور.

وأوضحت الزوجة أنها لم تتقدم ببلاغ حينها؛ نظرًا إلى أن الزوج كان يهددها ويقوم بتعذيبها، قائلة أنه وضع مادة في عينها تسببت في فقدانها لعينها.