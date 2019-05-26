مكتب التعليم بأضم ينعي غريق وادي الجائزة

حامد العمري(صدى):

نعى مكتب التعليم بمحافظة أضم‬⁩ ، وفاة الموظف محمد بن أحمد الساعدي حارس مدرسة متوسطة أضم للبنات ، والذي انتقل إلى جوار ربه مساء السبت غريقاً في سيل وادي الجائزة.

وفي اتصال أجرته “صدى” بمدير مكتب التعليم بأضم الأستاذ نور مسعود المالكي أفاد بأنه أصالة عن نفسه ونيابة عن “مشرفي وقائدي مدارس ومعلمي وإداريي المكتب” ؛ يتقدم بالتعزية القلبية وصادق المواساة في وفاة الموظف محمد بن أحمد الساعدي حارس مدرسة متوسطة أضم للبنات ، والذي وافته المنية غريقا بسيل وادي الجائزة عصر أمس السبت .

‏وتمت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في الجامع الكبير بمركز الجائزة ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

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وكان سيل وادي الجائزة بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، قد جرف مواطنين مساء أمس السبت، بعد أن حاولا عبور الوادي ، حيث تم العثور على أحدهما مصابًا بإصابات طفيفة، وذلك بالقرب من مكان سقوط السيارة، وتم نقله لمستشفى أضم العام بواسطة الهلال الأحمر ، فيما عثر على الآخر فجر اليوم متوفى “بوادي ملحة بالكفو ” في مسافة تتجاوز 10كم من مكان سقوط السيارة .

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