أول تلاوة على إذاعة القرآن الكريم قبل 48 عاما ” فيديو “

علي القحطاني(صدى):

بدأنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ونستعد جميعًا لليلة القدر المبارك التي أُنزل فيها القرآن الكريم.

وعند فتح باب الذكريات، لن نجد أفضل من القرآن الكريم لإحياء هذه الأيام المباركة به، فنعود بأذهاننا قبل 48 عامًا من الآن مع أثير إذاعة القرآن الكريم.

وفي مقطع صوتي نادر، نجد أول تلاوة أذُيعت عبر إذاعة القرآن الكريم عام 1392 هـ بصوت فضيلة الشيخ عبدالله خياط العذب.