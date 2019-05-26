وظائف شاغرة في موبايلي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة موبايلي، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، في العاصمة الرياض.

وتحتاج موبايلي مُتقدمين في الوظائف التالية:

مدير تنفيذي لتوصيل منتجات تقنية المعلومات والاتصالات، بشرط أن يكون حاصلاً على البكالوريوس في تخصص الهندسة أو علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو ما يعادله، بالإضافة إلى أن يتمتع بـ5 سنوات خبرة.

أخصائي مهني ضمان الإيرادات، بشرط أن يكون حاصلاً على البكالوريوس تخصص المحاسبة أو المالية، بالإضافة إلى أن يتمتع بـ5 سنوات خبرة.

وعلى الراغبين في العمل ، الإطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي هنـــــــا .