بعد أعوام من الإهمال.. وداع حزين لسجين العراق ” الشمري “

علي القحطاني(صدى):

انتقل جثمان السجين السعودي في العراق، سليمان حمدان الشمري، إلى مثواه الأخير بمدينة الجبيل، مساء اليوم الأحد.

يشار إلى أن الشمري البالغ 33 عامًا من العمر، غير متزوج وقد تم اعتقاله في عام 2006 بتهمة تجاوز الحدود؛ وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.

وأفاد ابن عمه، أن الفقيد منع من الاتصال والزيارة والمراسلة قبل 4 أعوام، فيما توفي داخل السجن، بعد أن أُصيب قبل عام، بالتهاب رئوي حاد، أدى إلى وفاته بعد أن قضى قرابة 15 عامًا من مدة العقوبة.

وأكد أنه طلب من عائلته في آخر اتصالاته كثرة الدعاء له في السجود.